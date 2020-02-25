25 Февр. 2020 2020-02-25T13:06:06+03:00

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Движение электричек изменится на маршруте Смоленск – Вязьма, сообщает пресс-служба МЖД. В начале марта на железной дороге пройдут ремонтно-путевые работы.

- 3, 4 и 5 марта 2020 года изменится расписание пригородного поезда №6204 сообщением Смоленск – Вязьма. Отправление транспорта будет на 2 часа 9 минут позже привычного расписания – в 10:14, - сообщили представители ведомства.

Пассажиров просят внимательно изучить расписание, планируя поездку.

Ранее железнодорожники сообщали, что в 2020 году проведут более чем в 50 учебных заведениях региона открытые уроки, викторины и конкурсы на знание правил безопасности нахождения на объектах стальных магистралей, раздадут памятки и буклеты, содержащие основные правила поведения на железной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU