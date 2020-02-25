2020-02-25T13:06:06+03:00
Общество

Движение электричек изменится на маршруте Смоленск – Вязьма

На железной дороге пройдут ремонтно-путевые работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба МЖД.Фото: пресс-служба МЖД.
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Движение электричек изменится на маршруте СмоленскВязьма, сообщает пресс-служба МЖД. В начале марта на железной дороге пройдут ремонтно-путевые работы.

- 3, 4 и 5 марта 2020 года изменится расписание пригородного поезда №6204 сообщением Смоленск – Вязьма. Отправление транспорта будет на 2 часа 9 минут позже привычного расписания – в 10:14, - сообщили представители ведомства.

Пассажиров просят внимательно изучить расписание, планируя поездку.

Ранее железнодорожники сообщали, что в 2020 году проведут более чем в 50 учебных заведениях региона открытые уроки, викторины и конкурсы на знание правил безопасности нахождения на объектах стальных магистралей, раздадут памятки и буклеты, содержащие основные правила поведения на железной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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