В Смоленске двух девушек нашли мертвыми в квартире

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:15:10+03:00

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В Смоленске двух девушек 20 и 22 лет нашли мертвыми в квартире дома на улице 8 Марта, сообщает региональный СКР. Тела были обнаружены 20 февраля.

В ведомстве сообщают, что причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

- На кухне был обнаружен самовольно установленный не пригодный для эксплуатации газовый проточный водонагреватель. Кроме того, в помещении отсутствовала вентиляция, - сообщили в следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что девушки снимали квартиру.

Ранее в Смоленской области задержали предполагаемых убийц 21-летней девушки, которая в августе 2019 года была объявлена в розыск. Спустя полгода, 21 февраля, смолянку нашли в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU