Смоленские артисты выступили на шоу «Поле чудес»
Смоленские артисты снова выступили на шоу «Поле чудес». Показ состоится 13 и 20 марта в эфире Первого канала.
В администрации Смоленска сообщили, что сначала регион будут представлять народный коллектив театра цыганской песни «Счастливые цыгане», а через неделю покажут игру народного коллектива фольклорного ансамбля «Канарейки».
Отмечается, что традиционное декоративно-прикладное творчество Смоленщины представили мастера объединения «Смоленская Артель» Дома культуры микрорайона Гнездово Ирина Ершова и Александр Прокопенков. Улыбнулась ли игрокам удача, пока держится в секрете.
К слову, смоляне не редко становятся участниками шоу на Первом. Ранее «КП» писала об игре жителя Десногорска Владимира Платонова и фольклорного музыкального коллектива детской школы. Герои программы не подавали заявку на участие в шоу – редакция сама вышла на самобытный коллектив и пригласила в гости.
ИСТОЧНИК KP.RU