В школе Смоленска стартовал новый пилотный проект
В гимназии № 4 стартовал новый пилотный проект, сообщает городская администрация. В учреждении появилась электронная система входа и действует модуль «Накрытые столы».
По словам сотрудников администрации, нововведения повысят безопасность учащихся и упростят процесс выдачи обедов школьников: модуль «Накрытые столы» позволяет выдавать еду такому количеству учеников, которые в настоящее время присутствуют в классе. Отмечается, что эти данные ежедневно будет передавать учитель в своем онлайн-кабинете. Также карточки позволят детям приобрести еду в терминалах самообслуживания.
Ранее «КП» сообщала, что в пяти школах города заработал другой инвестиционный проект - «Электронная школьная карта».
ИСТОЧНИК KP.RU