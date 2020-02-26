В школе Смоленска стартовал новый пилотный проект

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:11:45+03:00

В учреждении появилась электронная система входа и действует модуль «Накрытые столы»

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В гимназии № 4 стартовал новый пилотный проект, сообщает городская администрация. В учреждении появилась электронная система входа и действует модуль «Накрытые столы».

По словам сотрудников администрации, нововведения повысят безопасность учащихся и упростят процесс выдачи обедов школьников: модуль «Накрытые столы» позволяет выдавать еду такому количеству учеников, которые в настоящее время присутствуют в классе. Отмечается, что эти данные ежедневно будет передавать учитель в своем онлайн-кабинете. Также карточки позволят детям приобрести еду в терминалах самообслуживания.

Ранее «КП» сообщала, что в пяти школах города заработал другой инвестиционный проект - «Электронная школьная карта».

ИСТОЧНИК KP.RU