2020-02-26T08:44:38+03:00
Общество

Жителям Рославля временно отключат телевидение и радио

На передающей станции пройдут пусконаладочные работы системы резервирования
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Жителям Рославля временно отключат телевидение и радио, сообщает областная администрация. Картинка и звук пропадут 26 февраля с 9.00 до 17.00.

Причина отключения – проведение пусконаладочных работ системы резервирования на передающей станции в городе Рославль (объекте РТС).

Ранее «КП» писала об изменении движения электричек на маршруте Смоленск – Вязьма. В начале марта на железной дороге пройдут ремонтно-путевые работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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