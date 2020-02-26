Жителям Рославля временно отключат телевидение и радио
На передающей станции пройдут пусконаладочные работы системы резервирования
Фото: pixabay.com.
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Жителям Рославля временно отключат телевидение и радио, сообщает областная администрация. Картинка и звук пропадут 26 февраля с 9.00 до 17.00.
Причина отключения – проведение пусконаладочных работ системы резервирования на передающей станции в городе Рославль (объекте РТС).
Ранее «КП» писала об изменении движения электричек на маршруте Смоленск – Вязьма. В начале марта на железной дороге пройдут ремонтно-путевые работы.
ИСТОЧНИК KP.RU