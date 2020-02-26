26 Февр. 2020 2020-02-26T08:44:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителям Рославля временно отключат телевидение и радио, сообщает областная администрация. Картинка и звук пропадут 26 февраля с 9.00 до 17.00.

Причина отключения – проведение пусконаладочных работ системы резервирования на передающей станции в городе Рославль (объекте РТС).

Ранее «КП» писала об изменении движения электричек на маршруте Смоленск – Вязьма. В начале марта на железной дороге пройдут ремонтно-путевые работы.

ИСТОЧНИК KP.RU