26 Февр. 2020 2020-02-26T10:38:54+03:00

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В праздники через Смоленск пройдут дополнительные поезда, сообщает пресс-служба МЖД. Дополнительные рейсы свяжут наш регион с Москвой и Санкт-Петербургом.

Так, из Смоленска в Москву 5 и 9 марта в 22:56 станет отправляться поезд №206М. В обратном направлении – 6 и 10 марта в 23:58 – поезд №205М. Для поездок в столицу и обратно можно будет воспользоваться дополнительными поездами №147Ч и 148Ч Москва – Калининград – Москва 6 и 9 марта. А из Смоленска в Санкт-Петербург 6 и 9 марта в 16:10 будет курсировать дополнительный поезд №229М. В обратном направлении – 7 и 10 марта в 21:46 – поезд №229Ч.

Ранее сотрудники компании сообщали о коррективах в движении электричек. В начале марта на железной дороге пройдут ремонтно-путевые работы.

ИСТОЧНИК KP.RU