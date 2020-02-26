2020-02-26T10:59:23+03:00
Происшествия

В Смоленской области столкнулись два карьерных самосвала

В ДТП пострадал 26-летний мужчина
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области столкнулись два карьерных самосвала, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло в 10.45 25 февраля на ремонтной базе карьера «Харьково» в Вяземском районе.

По информации полицейских, 51-летний водитель машины стал сдавать назад и врезался в другой самосвал, на подножке которого стоял 26-летний мужчина. Работник базы получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Ранее в Смоленске машина на скорости влетела в барьерное ограждение дороги. Водитель не справился с управлением на повороте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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