26 Февр. 2020 2020-02-26T12:47:47+03:00

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Под Смоленском осужден поставщик алкоголя, отравивший двух женщин, сообщает пресс-служба СКР по региону. Суд приговорил мужчину, ранее объявленного в международный розыск, к 6,9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Два других фигуранта дела, которые хранили и продавали фальсификат с этикетками элитных напитков также осуждены: один на 2,5 года, второй – отделался штрафом в 50 тысяч рублей.

Следствием установлено, что в 2015 году 42-летний мужчина купил и продал без документов приличную партию алкоголя своему знакомому – жителю города Сафоново. Тот планировал продавать бутылки с коньком, виски, и др. крепкими напитками на территории региона. В ноябре 2015-го он отпустил пару штук своему знакомому, а тот распил их вместе с супругой и ее знакомой. Через некоторое время женщинам стало плохо и он скончались. Экспертиза показала, что в смеси был ядовитый метиловый спирт.

Следствие по делу было долгим: проведено более 50 судебных экспертиз, изъято более 10 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции, допрошено более 40 свидетелей.

Ранее в Смоленске двух девушек 20 и 22 лет нашли мертвыми в квартире дома на улице 8 Марта. В ведомстве сообщают, что причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU