В Смоленской области ищут волонтеров Конституции
Добровольцы примут участие в информационно-просветительской кампании по подготовке и проведению голосования по поправкам в главный закон страны
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В Смоленской области ищут волонтеров Конституции, сообщает пресс-служба администрации региона. Добровольцы смогут принять участие в информационно-просветительской кампании по подготовке и проведению голосования по поправкам в главный закон страны. В частности, им представится возможность рассказать населению о сути изменений и необходимости принятия поправок в Конституцию.
Заявки принимаются до 16 марта. Волонтером может стать каждый совершеннолетний россиянин. Подробнее об участии здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU