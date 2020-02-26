26 Февр. 2020 2020-02-26T14:21:12+03:00

Добровольцы примут участие в информационно-просветительской кампании по подготовке и проведению голосования по поправкам в главный закон страны

Изменить размер текста: A A

В Смоленской области ищут волонтеров Конституции, сообщает пресс-служба администрации региона. Добровольцы смогут принять участие в информационно-просветительской кампании по подготовке и проведению голосования по поправкам в главный закон страны. В частности, им представится возможность рассказать населению о сути изменений и необходимости принятия поправок в Конституцию.

Заявки принимаются до 16 марта. Волонтером может стать каждый совершеннолетний россиянин. Подробнее об участии здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU