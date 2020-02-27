27 Февр. 2020 2020-02-27T07:32:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители двух улиц в Смоленске останутся без холодной воды, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Отключение произойдет в 9.30 27 февраля.

«Обезвоженными» окажутся дома №№26, 28, 30, 32 по проспекту Гагарина и №№, 9, 9а, 11 по улице Ново-Киевская. Сотрудники администрации сообщают, что воды предположительно не будет до вечера. На все время отключения будет организована работа водовоза. Заказать «бочку» можно по телефонам - 38-18-50, 70-50-61.

Ранее сообщалось о масштабном отключении горячей воды. Коммунальщики намеревались провести профилактические работы на теплопунктах. В зону отключения попадали жители 14 улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU