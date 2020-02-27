В Смоленске трагически завершились поиски 45-летнего мужчины

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:46:09+03:00

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В Смоленске трагически завершились поиски 45-летнего Сергея Козлова, пропавшего 19 января. В последний раз мужчину видели около «Города Мастеров» в поселке Тихвинка, после чего он перестал выходить на связь с родными.

В начале февраля экипажи ПСО «Сальвар» выезжали на место, где мог находиться мужчина, и прочесывали местность, но поиски результата не принесли. Позднее стало известно, что Сергей Козлов погиб.

Также ранее были завершены поиски и пенсионерки – 82-летней Валентины Агурьяновой. Женщина погибла.

ИСТОЧНИК KP.RU