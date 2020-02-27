2020-02-27T07:46:09+03:00
Происшествия

В Смоленске трагически завершились поиски 45-летнего мужчины

Сергей Козлов погиб
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: из архива ПСО "Сальвар".Фото: из архива ПСО "Сальвар".
Изменить размер текста:

В Смоленске трагически завершились поиски 45-летнего Сергея Козлова, пропавшего 19 января. В последний раз мужчину видели около «Города Мастеров» в поселке Тихвинка, после чего он перестал выходить на связь с родными.

В начале февраля экипажи ПСО «Сальвар» выезжали на место, где мог находиться мужчина, и прочесывали местность, но поиски результата не принесли. Позднее стало известно, что Сергей Козлов погиб.

Также ранее были завершены поиски и пенсионерки – 82-летней Валентины Агурьяновой. Женщина погибла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленской области выдано более 70 тысяч паспортов
В Хиславичском районе реконструируют общественную баню
В Смоленске трагически завершились поиски 45-летнего мужчины
Жители двух улиц в Смоленске останутся без холодной воды
В Смоленске прошло ЕГЭ для родителей
В Смоленске во время салюта пострадала женщина
В Смоленской области ищут волонтеров Конституции
В Смоленске раскрыли серию краж из машин
Под Смоленском осужден поставщик алкоголя, отравивший двух женщин
В Смоленской области столкнулись два карьерных самосвала
В праздники через Смоленск пройдут дополнительные поезда
В Смоленске опубликовали список должников по «коммуналке»
Жителям Рославля временно отключат телевидение и радио
В школе Смоленска стартовал новый пилотный проект
В Вязьме отремонтируют Дворец культуры «Центральный»
Смоленские артисты выступили на шоу «Поле чудес»
В Смоленске двух девушек нашли мертвыми в квартире
Движение электричек изменится на маршруте Смоленск – Вязьма
В Смоленской области задержали предполагаемых убийц 21-летней девушки