В Смоленске трагически завершились поиски 45-летнего мужчины
Сергей Козлов погиб
Фото: из архива ПСО "Сальвар".
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В Смоленске трагически завершились поиски 45-летнего Сергея Козлова, пропавшего 19 января. В последний раз мужчину видели около «Города Мастеров» в поселке Тихвинка, после чего он перестал выходить на связь с родными.
В начале февраля экипажи ПСО «Сальвар» выезжали на место, где мог находиться мужчина, и прочесывали местность, но поиски результата не принесли. Позднее стало известно, что Сергей Козлов погиб.
Также ранее были завершены поиски и пенсионерки – 82-летней Валентины Агурьяновой. Женщина погибла.
ИСТОЧНИК KP.RU