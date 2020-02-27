27 Февр. 2020 2020-02-27T09:17:47+03:00

Из них около 30 тысяч – заграничные

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В Смоленской области выдано более 70 тысяч паспортов, сообщил на брифинге начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области полковник полиции Алексей Торгачёв. Из них около 30 тысяч – заграничные.

Полицейский обратил внимание на возможность сэкономить, оформляя документ – при подаче заявки на заграничный паспорт нового поколения через портал Госуслуг заявителю предоставляется скидка 30 процентов. А детям рекомендовал делать документ старого образца во избежание ситуаций, когда ребенок может измениться и перестать быть похожим на фото в паспорте.

Всего в 2019 году подразделениями ведомства оказано более 328 тысяч госуслуг в сфере миграции.

Ранее в Смоленске опубликовали список должников по «коммуналке». Новый сервис заработал на сайте Вычислительного центра. В разделе «Должники» можно ввести улицу и номер дома и поисковая система выдаст номера квартир, которые имеют долги за ЖКУ.

ИСТОЧНИК KP.RU