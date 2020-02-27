В Смоленске из-за двух ДТП на перекрестке образовались огромные пробки
Машины стоят на Медгородке
Фото: ВКонтакте.
Изменить размер текста:
В Смоленске из-за двух ДТП на перекрестке образовались огромные пробки, сообщают подписчики паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Затор на Медгородке образовался утром 27 февраля.
По словам автомобилистов, аварии произошли из-за несоблюдения дистанции.
Также утром был затор на улице Кирова у физдиспансера. Там также машины получили механические повреждения.
Ранее сотрудники УМВД просили отозваться свидетелей смертельного ДТП с пешеходом. Женщину, переходившую дорогу по «Зебре» сбила «Киа». Через девять дней пешеход скончалась в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU