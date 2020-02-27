27 Февр. 2020 2020-02-27T10:26:39+03:00

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В Смоленске из-за двух ДТП на перекрестке образовались огромные пробки, сообщают подписчики паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Затор на Медгородке образовался утром 27 февраля.

По словам автомобилистов, аварии произошли из-за несоблюдения дистанции.

Также утром был затор на улице Кирова у физдиспансера. Там также машины получили механические повреждения.

Ранее сотрудники УМВД просили отозваться свидетелей смертельного ДТП с пешеходом. Женщину, переходившую дорогу по «Зебре» сбила «Киа». Через девять дней пешеход скончалась в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU