27 Февр. 2020 2020-02-27T11:27:44+03:00

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Новый знакомый похитил у смолянина 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Выяснилось, что накануне пропажи денег пострадавший познакомился на улице с мужчиной и выпивал.

Полицейские смогли установить личность подозреваемого. Им оказался неработающий 33-летний смолянин. Мужчина признался, что увидел пин-код карты, когда его новый знакомый расплачивался ей в магазине, а потом дома во время застолья похитил бумажник.

- Похитив карту, подозреваемый расплачивался ею в магазинах и барах города, пока на карте не закончились деньги, - сообщили полицейские.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Смоленской области осужден поставщик алкоголя, отравивший двух женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU