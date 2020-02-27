2020-02-27T11:27:44+03:00
Происшествия

Новый знакомый похитил у смолянина 200 тысяч рублей

Накануне пропажи денег мужчины выпивали вместе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Новый знакомый похитил у смолянина 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Выяснилось, что накануне пропажи денег пострадавший познакомился на улице с мужчиной и выпивал.

Полицейские смогли установить личность подозреваемого. Им оказался неработающий 33-летний смолянин. Мужчина признался, что увидел пин-код карты, когда его новый знакомый расплачивался ей в магазине, а потом дома во время застолья похитил бумажник.

- Похитив карту, подозреваемый расплачивался ею в магазинах и барах города, пока на карте не закончились деньги, - сообщили полицейские.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Смоленской области осужден поставщик алкоголя, отравивший двух женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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