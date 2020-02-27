27 Февр. 2020 2020-02-27T13:04:00+03:00

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В Хиславичах обновят школу, сообщает пресс-служба обладминистрации. В здании протекает крыша и нужна новая мебель.

- То, в каком состоянии находится этот интернат, неприемлемо и не соответствует современным требованиям, предъявляемым к условиям для проживания детей. В 21-м веке такого точно быть не должно, - сказал губернатор Алексей Островский, посетив образовательное учреждение.

Провести все работы будут стараться за календарный год.

- Нужно, чтобы у детей была возможность проживать и получать образовательные услуги в современных условиях, - сказал глава региона.

Ранее стало известно, что в районе также будет реконструирована баня. В настоящее время состояние объекта оставляет желать лучшего – внутри сыро, протекает крыша, на стенах трещины, требует ремонта крыльцо и др.

ИСТОЧНИК KP.RU