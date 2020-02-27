2020-02-27T15:12:18+03:00
Общество

Смоленский учитель стал лауреатом Международного конкурса

Учитель английского языка Светлана Шахина из Вяземского района выиграла в номинации «Лучший урок иностранного языка»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: yandex.ru/maps.Фото: yandex.ru/maps.
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Смоленский учитель попал в число в числе лауреатов Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы», сообщает пресс-служба областной администрации. Состязание направлено на выявление новых методик и практик патриотического воспитания и обучения, рост профессионального мастерства педагогических работников и приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В конкурсе приняли участие 528 методических разработок уроков, в финал вышли 33. Учитель английского языка Андрейковской школы Светлана Шахина стала лучшей в номинации «Лучший урок иностранного языка». Наряду с другими лауреатами педагог продолжит соревнование в очном этапе конкурса, который состоится с 30 марта по 2 апреля 2020 года в Москве.

Ранее стало известно, что в Хиславичах обновят школу. В здании протекает крыша и нужна новая мебель. Сегодня при учреждении создан интернат, где проживает 18 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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