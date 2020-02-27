2020-02-27T15:29:22+03:00
Общество

В Смоленске разработали эскиз мемориального панно

Стена с фотографиями участников Великой Отечественной войны появится у Вечного огня
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
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В Смоленске разработали эскиз мемориального панно из снимков участников Великой Отечественной войны, сообщает городская администрация. Уже известно, что огромная гранитная стена появится у Вечного огня.

- По задумке панно представляет собой конструкцию, состоящую из 3 частей. По центру - увеличенная фотография водружения Знамени Победы над Рейхстагом Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. По обеим сторонам от фотографии стена из гранитного камня, на которой выгравированы портреты участников войны, чья жизнь или боевой путь неразрывно связаны со Смоленщиной - солдатов, бывших малолетних узников, тружеников тыла, детей войны, - рассказали сотрудники администрации.

Сбор фотографий продлен до 15 марта. Чтобы снимок родственника, пережившего тяжелые годы войны, попал на панно, его нужно принести в библиотеку и заполнить небольшую анкету. Фото оцифруют и вернут.

Ранее стало известно, что в столице региона отремонтируют каскадный водопад, что расположен вдоль улицы Дзержинского. Планируется замена его облицовки, обновление перил, также рассматривается возможность организации подсветки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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