2020-02-27T17:06:17+03:00
Происшествия

В Смоленске покупатели нашли медицинскую иглу в красной рыбе

Опасный предмет находился внутри вакуумной упаковки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: Акоп Абгарян, ВКонтакте.Фото: Акоп Абгарян, ВКонтакте.
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В Смоленске покупатели нашли медицинскую иглу в красной рыбе, сообщает паблик «Черный список | Смоленск» ВКонтакте. Опасный предмет находился внутри вакуумной упаковки.

Автор поста сообщает, что уже направил претензию изготовителю продукта с требованием возместить моральный вред.

Отмечается, что рыба элитный сортов была приобретена 22 февраля.

Ранее в Смоленске арестовали партию цветов, зараженных опасным вредителем. 750 роз и гвоздик были заражены трипсом. Обнаружить вредителей помогло лабораторное исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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