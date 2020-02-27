В Смоленске покупатели нашли медицинскую иглу в красной рыбе
Опасный предмет находился внутри вакуумной упаковки
Фото: Акоп Абгарян, ВКонтакте.
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В Смоленске покупатели нашли медицинскую иглу в красной рыбе, сообщает паблик «Черный список | Смоленск» ВКонтакте. Опасный предмет находился внутри вакуумной упаковки.
Автор поста сообщает, что уже направил претензию изготовителю продукта с требованием возместить моральный вред.
Отмечается, что рыба элитный сортов была приобретена 22 февраля.
Ранее в Смоленске арестовали партию цветов, зараженных опасным вредителем. 750 роз и гвоздик были заражены трипсом. Обнаружить вредителей помогло лабораторное исследование.
ИСТОЧНИК KP.RU