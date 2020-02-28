28 Февр. 2020 2020-02-28T08:13:48+03:00

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В Смоленской области начали строить завод по производству обуви, сообщает региональный инвестпортал. Размещаться производство будет на территории индустриального парка Феникс. Сообщается, что фабрика, на которой будут производить обувь из полиуретана, не имеет аналогов в России: таких заводов в мире только восемь.

В настоящее время идет ограждение территории застройки и строительство бытового городка строителей. Помимо этого осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям стройплощадки.

Ранее «КП» писала, что на производстве будут изготавливать резиновую обувь по технологии прямого литья. В отличии от ПВХ, который часто используют сегодня, полиуретан безопасен для здоровья человека.

ИСТОЧНИК KP.RU