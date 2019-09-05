В индустриальном парке «Феникс» под Смоленском построят обувную фабрику

СЕГОДНЯ 06:27 2019-09-05T06:27:36+03:00

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В индустриальном парке «Феникс» построят обувную фабрику, сообщает инвестпортал Смоленской области. Компания уже получила статус резидента и документально отчиталась о наличии земельного участка и технических условиях для размещения завода.

Сообщается, что на производстве будут изготавливать резиновую обувь из полиуретана по технологии прямого литья. В отличии от ПВХ, который часто используют сегодня, полиуретан безопасен для здоровья человека.

- Технология не затратная, но имеет высокое качество, - отметила генеральный директор ООО «Смоленская обувная фабрика» Екатерина Токарева. - На сегодняшний день в России нет аналогов подобного производства, а в мире только восемь заводов изготавливают такую обувь. Мы хотим стать новаторами.

Ранее «Комсомольская правда» - Смоленск» сообщала о строительстве в Рославльском районе производства по переработке рапса. Новые мощности позволят дополнительно создать в регионе 90 новых рабочих мест.

А в Вязьме компания «Крал-консерв» построила новый цех по производству соков. В планах - производство около 20 млн литров соков и лимонадов, которые будут фасовать в стекло и пластик.

ИСТОЧНИК KP.RU