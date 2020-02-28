В Смоленске определили судьбу детского лагеря «Орленок»
В Смоленске определили дальнейшую судьбу детского лагеря «Орленок». Предполагается, что отдыхать в учреждении смогут спортсмены, участники олимпиад, а также другие жители региона, подавшие заявку на предоставление путевки.
В администрации региона сообщили, что лагерь будет использоваться круглогодично и, скорее всего, будет курироваться департаментом по соцразвитию.
Напомним, «Орленок», расположенный в Красном Бору, начали строить в рамках подготовки к 1150-летию Смоленска. В 2015-м его возведение было приостановлено. Спустя несколько лет объект принялись достраивать. Сдать лагерь планируют в 2020 году. Средства на завершение всех работ были выделены Правительством страны.
Ранее стало известно, что в Хиславичах обновят школу. В здании протекает крыша и нужна новая мебель. Сегодня при школе создан интернат, где проживает 18 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU