В Смоленске определили судьбу детского лагеря «Орленок»

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:58:20+03:00

Отдыхать в учреждении круглогодичного пребывания смогут спортсмены, участники олимпиад и другие маленькие жители региона

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В Смоленске определили дальнейшую судьбу детского лагеря «Орленок». Предполагается, что отдыхать в учреждении смогут спортсмены, участники олимпиад, а также другие жители региона, подавшие заявку на предоставление путевки.

В администрации региона сообщили, что лагерь будет использоваться круглогодично и, скорее всего, будет курироваться департаментом по соцразвитию.

Напомним, «Орленок», расположенный в Красном Бору, начали строить в рамках подготовки к 1150-летию Смоленска. В 2015-м его возведение было приостановлено. Спустя несколько лет объект принялись достраивать. Сдать лагерь планируют в 2020 году. Средства на завершение всех работ были выделены Правительством страны.

Ранее стало известно, что в Хиславичах обновят школу. В здании протекает крыша и нужна новая мебель. Сегодня при школе создан интернат, где проживает 18 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU