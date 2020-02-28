В Смоленской области ищут мужчину с татуировкой «За ВДВ»
В Смоленской области ищут 36-летнего Михаила Павлова: мужчина уехал на «десятке» из дома в Вязьме 14 февраля и до сих пор не вернулся, сообщает ПСО «Сальвар».
Сообщается, что у Михаила на теле несколько татуировок – на правой руке надпись «За ВДВ», левом плече – орнамент, переходящий в волка.
Мужчина может быть обет в сине-зеленую ветровку с коричневыми заплатками на локтях, зеленые брюки, красные кроссовки, серую шапку.
Фото: ПСО "Сальвар".
Ранее в столице региона искали 45-летнего Сергея Козлова, пропавшего 19 января. В последний раз мужчину видели около «Города Мастеров» в поселке Тихвинка, после чего он перестал выходить на связь с родными.
ИСТОЧНИК KP.RU