2020-02-28T10:01:17+03:00
Происшествия

В Смоленской области ищут мужчину с татуировкой «За ВДВ»

36-летний Михаил Павлов уехал на машине из дома и до сих пор не вернулся
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ПСО "Сальвар".Фото: ПСО "Сальвар".
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В Смоленской области ищут 36-летнего Михаила Павлова: мужчина уехал на «десятке» из дома в Вязьме 14 февраля и до сих пор не вернулся, сообщает ПСО «Сальвар».

Сообщается, что у Михаила на теле несколько татуировок – на правой руке надпись «За ВДВ», левом плече – орнамент, переходящий в волка.

Мужчина может быть обет в сине-зеленую ветровку с коричневыми заплатками на локтях, зеленые брюки, красные кроссовки, серую шапку.

Фото: ПСО "Сальвар".

Фото: ПСО "Сальвар".

Ранее в столице региона искали 45-летнего Сергея Козлова, пропавшего 19 января. В последний раз мужчину видели около «Города Мастеров» в поселке Тихвинка, после чего он перестал выходить на связь с родными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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