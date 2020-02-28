Под Смоленском страховщик подозревается в похищении денег компании

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:29:31+03:00

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В Смоленской области страховщик подозревается в похищении денег компании, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Сумма ущерба оценивается в 80 тысяч рублей.

По информации полицейских, 32-летняя жительница Сафонова во время оформления договоров страхования забирала себе часть денег. В ряде случаев размер вознаграждения составлял от трех до четырех тысяч рублей. «Заработанные» средства женщина тратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в столице региона у смолянина похитили 200 тысяч рублей. Выяснилось, что накануне пропажи денег он познакомился на улице с мужчиной и они вместе выпивали.

ИСТОЧНИК KP.RU