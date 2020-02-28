Новый фермерский рынок может появиться в Смоленске

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:06:10+03:00

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В Смоленске может появиться новый фермерский рынок, сообщает областная администрация. Ожидается, что современная торговая площадка заработает в августе 2020 года. Продавцам обещают создать достойные условия для работы, а покупателям – удобство для выбора продукции.

В администрации региона сообщают, что рынок будет оснащен торговыми рядами и площадкой для отпуска продукции с машин. Также на рынке будет работать ветлаборатория, которая обеспечит контроль качества реализуемой продукции. О месте расположения рынка пока не сообщается.

Напомним, решение о строительстве нового рынка принято в связи с тем, что нынешний на улице Тенишевой уже не вмещает всех желающих.

Ранее "КП" сообщала, что еще один продовольственный рынок построят в Духовщине Смоленской области. Место для его расположения уже выбрано и размежёвано. Сообщается, что строительство рынка обойдется в 3,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU