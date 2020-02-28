Два новых светофора установили под Смоленском

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:08:19+03:00

Светофоры установлены на пересечении трассы Р-120 км с Киевским шоссе, второй - с Досуговским. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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Под Смоленском установили два светофора: первый находится на пересечении трассы Р-120 км с Киевским шоссе, второй - с Досуговским, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск. Электронные регулировщики будут работать на разграничение транспортных потоков.

Сотрудники учреждения отмечают, что в 2020 году планируется установить 15 светофоров с кнопкой вызова на пешеходных переходах в населенных пунктах Прудки, Мурыгино, Льнозавод, Замятлино, Гринёво, Талашкино, Нагать, Григорское и в Смоленске.

Ранее «КП» сообщала, что на трассе в Смоленской области ограничат движение транспорта. С 1 марта по 15 ноября на участке с 242-ого по 257-ый км дороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия будут проводиться работы по капитальному ремонту дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU