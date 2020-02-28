Финал зимней серии гонок ралли-спринт «У Мастера» пройдет 7 марта

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:02:03+03:00

Заезды пройдут в один день для всех категорий участников

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В селе Слободище Дятьковского района 7 марта пройдет финал зимней серии гонок ралли-спринт «У Мастера» и кубка STELS в категории ATV. Об этом сообщается на официальной странице клуба автомобильных видов спорта и активного отдыха «Мастер».

Финальные заезды пройдут в один день для всех категорий. Очередность заездов следующая:

номинация Леди

класс ATV

класс 1400

класс 1600

класс 2000

класс свободный

класс 1400 спорт

класс 1600 спорт

класс 4х4

Заявки и стартовые номера на каждого финалиста распечатаны и будут находиться на месте регистрации. С регламентом мероприятия можно ознакомиться здесь. Торжественная церемония награждения победителей и призёров пройдёт по завершению всех заездов. Напомним, третий этап соревнований прошел в начале февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU