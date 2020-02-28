Финал зимней серии гонок ралли-спринт «У Мастера» пройдет 7 марта
В селе Слободище Дятьковского района 7 марта пройдет финал зимней серии гонок ралли-спринт «У Мастера» и кубка STELS в категории ATV. Об этом сообщается на официальной странице клуба автомобильных видов спорта и активного отдыха «Мастер».
Финальные заезды пройдут в один день для всех категорий. Очередность заездов следующая:
номинация Леди
класс ATV
класс 1400
класс 1600
класс 2000
класс свободный
класс 1400 спорт
класс 1600 спорт
класс 4х4
Заявки и стартовые номера на каждого финалиста распечатаны и будут находиться на месте регистрации. С регламентом мероприятия можно ознакомиться здесь. Торжественная церемония награждения победителей и призёров пройдёт по завершению всех заездов. Напомним, третий этап соревнований прошел в начале февраля.
6+
ИСТОЧНИК KP.RU