28 Февр. 2020 2020-02-28T17:18:35+03:00

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В Смоленске снесли четыре ларька, сообщает комитет по информационной политике администрации города. В столице региона прошли рейды по освобождению незаконно захваченных земель.

Торговые точки снесены на улицах 25 Сентября, вблизи дома 50а, Попова, у дома 44 и Маршала Соколовского, возле домов 1 и 14. Также накануне продолжилась ликвидация незаконных гаражных построек, расположенных вблизи средней школы № 11. Работы выполнялись во дворе домов Попова 48 и пр. Строителей 5.

Ранее стало известно, что в Смоленске появится новый фермерский рынок. Ожидается, что современная торговая площадка заработает в августе 2020 года. Продавцам обещают создать достойные условия для работы, а покупателям – удобство для выбора продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU