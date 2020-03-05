Гагарин и Десногорск победили в конкурсе проектов комфортной городской среды
Гагарин и Десногорск стали победителями Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды, сообщает областная администрация.
В скором времени муниципалитеты получат из федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников средства на благоустройство сквера в честь 60-летия первого полета человека в космос и общественной территории «АтомПарк». Из 300 заявок победителями стали 80 проектов из 43 субъектов страны.
Ранее в столице региона рассказали о территориях, которые ждет благоустройство в 2020 году.
Напомним, обновлять будут парковую зону вдоль улицы Дзержинского, Парк Пионеров и площадку на въезде в город со стороны села Печерск.
ИСТОЧНИК KP.RU