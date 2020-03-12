2020-03-12T08:50:06+03:00
Общество

Жители Смоленска снова останутся без холодной воды

В столице региона пройдут ремонтные работы на сетях «Горводоканала»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жители Смоленска снова останутся без холодной воды. Фото: pixabay.com.Жители Смоленска снова останутся без холодной воды. Фото: pixabay.com.
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Жители Смоленска снова останутся без холодной воды, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. 12 марта в столице региона пройдут ремонтные работы на сетях «Горводоканала».

С 09.30 будут обезвожены дома №24, 26, 28 по улице Краснинское шоссе. Подвоз воды обещают организовать по заявкам населения. Справки по телефонам - 38-18-50, 70-50-61.

О времени возобновления подачи воды не сообщается.

Ранее в Холм-Жирковском проверили работу новой скважины и станции водоочистки. Несколько лет местные жители жаловались на качество воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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