2020-03-12T09:29:30+03:00
Происшествия

В Смоленске нашли несуществующее молочное предприятие

По адресу регистрации завода находится промышленная зона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске нашли несуществующее молочное предприятие. Фото: pixabay.com.В Смоленске нашли несуществующее молочное предприятие. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленске нашли несуществующее молочное предприятие. Выявить завод-фантом удалось в ходе мониторинга государственной информационной системы «Меркурий», сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Сотрудники ведомства обнаружили грубые нарушения, которые были допущены по производству готовой молочной продукции.

- В частности, хозяйствующим субъектом было легализовано и реализовано более 1300 тонн молочной продукции фактически неизвестного происхождения, поскольку в системе в «Меркурий» отсутствовала необходимая информация о документах, подтверждающих ее происхождении. При этом неоднократно выявлялись случаи необоснованного увеличения объемов поступившей продукции. Также при изготовлении готовой продукции не вносились сведения о сырье, направленном в производство, что не позволило удостовериться в его происхождении, качестве и безопасности, - прокомментировали специалисты ведомства.

Проведенный рейд показал, что месту регистрации завода находится промышленная зона. Информация о выявленных фактах направлена в региональное управление ветеринарии и правоохранительные органы.

Ранее в Смоленске нашли склад с контрафактным алкоголем и задержали подозреваемого в незаконном хранении крупной партии немаркированной спиртосодержащей продукции. Обнаружено около 2,5 тонны спирта и более 60 тысяч бутылок алкоголя различных наименований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красном построят ФОК
В Смоленской области нашли 470 боеприпасов времен войны
В Смоленской области пожарные спасли женщину из горящей квартиры
В Смоленске нашли несуществующее молочное предприятие
Жители Смоленска снова останутся без холодной воды
Более тысячи фотографий героев собрали для панно в Смоленске
Рост количества заболевших гриппом и ОРВИ зафиксирован в Смоленске
В Смоленске ТЭЦ-2 ждёт обновление
В Смоленске нашли крупный склад с контрафактным алкоголем
В Смоленской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме
Смолянин выплатил долг перед сыном, опасаясь остаться без прав на машину
В Смоленской области отремонтируют пять сельских домов культуры
Весенний разлив реки отрезал смоленскую деревню от цивилизации
В Смоленской области установят 137 комплексов фото-видеофиксации
В Смоленске задержали магазинных воров
В Смоленске произошло серьезное массовое ДТП на перекрестке
Смолян предупреждают о временном ограничении движения транспорта
В Смоленской области открывается сезон охоты
Смолянин до смерти забил жену 8 марта
В Смоленске ветеранам дадут право бесплатно разговаривать по телефону
В Холм-Жирковском проверили работу новой скважины и станции водоочистки
Грузовик с яблоками загорелся на ходу под Смоленском
В Смоленске и городах России пройдут пикеты по «делу Бахова»
В Смоленске отключат холодную воду в 26 домах и больнице
Две новые фальшивки достоинством в 5000 рублей нашли в Смоленске