12 Март 2020 2020-03-12T09:29:30+03:00

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В Смоленске нашли несуществующее молочное предприятие. Выявить завод-фантом удалось в ходе мониторинга государственной информационной системы «Меркурий», сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Сотрудники ведомства обнаружили грубые нарушения, которые были допущены по производству готовой молочной продукции.

- В частности, хозяйствующим субъектом было легализовано и реализовано более 1300 тонн молочной продукции фактически неизвестного происхождения, поскольку в системе в «Меркурий» отсутствовала необходимая информация о документах, подтверждающих ее происхождении. При этом неоднократно выявлялись случаи необоснованного увеличения объемов поступившей продукции. Также при изготовлении готовой продукции не вносились сведения о сырье, направленном в производство, что не позволило удостовериться в его происхождении, качестве и безопасности, - прокомментировали специалисты ведомства.

Проведенный рейд показал, что месту регистрации завода находится промышленная зона. Информация о выявленных фактах направлена в региональное управление ветеринарии и правоохранительные органы.

Ранее в Смоленске нашли склад с контрафактным алкоголем и задержали подозреваемого в незаконном хранении крупной партии немаркированной спиртосодержащей продукции. Обнаружено около 2,5 тонны спирта и более 60 тысяч бутылок алкоголя различных наименований.

ИСТОЧНИК KP.RU