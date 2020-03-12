В Смоленской области пожарные спасли женщину из горящей квартиры
В Смоленской области пожарные спасли женщину из горящей квартиры, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Пожар в жилом пятиэтажном доме произошел в начале одиннадцатого утра 11 марта на улице Мира в Дорогобуже.
Жильцы увидели дым из окон квартиры, расположенной на первом этаже, и вызвали пожарных.
- Горела входная дверь в одну из квартир, затем огонь перешел на соседнюю. Пожарные потушили пламя и зашли в помещение. В одной из комнат они обнаружили 63-летнюю женщину. Хозяйка жилья получила сильное отравление и была передана медикам, - сообщили в МЧС.
В результате ЧП сгорела одна из входных дверей, вторая повреждена, также пострадала отделка квартиры на площади 4 кв.м. Причина произошедшего устанавливается.
Ранее в Смоленской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме.
ИСТОЧНИК KP.RU