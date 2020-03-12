2020-03-12T09:59:31+03:00
Происшествия

В Смоленской области пожарные спасли женщину из горящей квартиры

Хозяйка жилья получила сильное отравление
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области пожарные спасли женщину из горящей квартиры. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.В Смоленской области пожарные спасли женщину из горящей квартиры. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленской области пожарные спасли женщину из горящей квартиры, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Пожар в жилом пятиэтажном доме произошел в начале одиннадцатого утра 11 марта на улице Мира в Дорогобуже.

Жильцы увидели дым из окон квартиры, расположенной на первом этаже, и вызвали пожарных.

- Горела входная дверь в одну из квартир, затем огонь перешел на соседнюю. Пожарные потушили пламя и зашли в помещение. В одной из комнат они обнаружили 63-летнюю женщину. Хозяйка жилья получила сильное отравление и была передана медикам, - сообщили в МЧС.

В результате ЧП сгорела одна из входных дверей, вторая повреждена, также пострадала отделка квартиры на площади 4 кв.м. Причина произошедшего устанавливается.

Ранее в Смоленской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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