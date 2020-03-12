В Смоленской области нашли 470 боеприпасов времен войны
Ручная граната, снаряды и мины спустя десятилетия несли угрозу
В Смоленской области нашли 470 боеприпасов времен войны. Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В трех деревнях Маецкое, Тетерино и Митяево Духовщинского района Смоленской области нашли 470 боеприпасов времен войны, сообщает пресс-служба СОГБУ «Пожарно-спасательного центра». Ручная граната Ф-1, 284 снаряда и 185 мин спустя десятилетия несли угрозу. Находки подняты из земли и обезврежены.
Сотрудники Центра напоминают: при обнаружении предметов, внешне напоминающих боеприпасы, не берите их в руки и немедленно сообщите об опасной находке в экстренные службы.
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ИСТОЧНИК KP.RU