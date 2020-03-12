2020-03-12T15:55:23+03:00
Общество

В Смоленске погасить долги помогает интернет-сервис

Представители налоговой службы региона подвели итоги акции «Новый год без долгов»
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В Смоленске погасить долги помогает интернет-сервис. Фото: из архива УФНС России по Смоленской области.В Смоленске погасить долги помогает интернет-сервис. Фото: из архива УФНС России по Смоленской области.
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В Смоленске сотрудники налоговой службы подвели итоги акции «Новый год без долгов». Участие в ней приняли 7 налоговых инспекций, 20 ТОРМов и 104 многофункциональных центра. Работа с должниками была организована как по месту приема граждан, так и на выезде. В результате участие в мероприятиях приняло около 40 тысяч жителей региона, из которых примерно 6,5 тысяч изъявили желание быть подключенными к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», чтобы в дальнейшем всю актуальную информацию о своих расчетах с бюджетом получать посредством интернет – ресурса и оплачивать налоги онлайн.

- Недобросовестное отношение к обязанности по уплате налогов имеет неприятные последствия. Сервис помогает предотвратить их, в несколько кликов оплатив задолженность, в том числе возникшую по банальной причине пропуска установленного законом срока, чтобы не допустить запуска механизма взыскания задолженности, - поясняют сотрудники пресс-службы УФНС России по Смоленской области. Ознакомиться с возможностями полезного сервиса можно на сайте ФНС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Смоленске погасить долги помогает интернет-сервис
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