В Смоленске погасить долги помогает интернет-сервис

12 Март 2020 2020-03-12T15:55:23+03:00

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В Смоленске сотрудники налоговой службы подвели итоги акции «Новый год без долгов». Участие в ней приняли 7 налоговых инспекций, 20 ТОРМов и 104 многофункциональных центра. Работа с должниками была организована как по месту приема граждан, так и на выезде. В результате участие в мероприятиях приняло около 40 тысяч жителей региона, из которых примерно 6,5 тысяч изъявили желание быть подключенными к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», чтобы в дальнейшем всю актуальную информацию о своих расчетах с бюджетом получать посредством интернет – ресурса и оплачивать налоги онлайн.

- Недобросовестное отношение к обязанности по уплате налогов имеет неприятные последствия. Сервис помогает предотвратить их, в несколько кликов оплатив задолженность, в том числе возникшую по банальной причине пропуска установленного законом срока, чтобы не допустить запуска механизма взыскания задолженности, - поясняют сотрудники пресс-службы УФНС России по Смоленской области. Ознакомиться с возможностями полезного сервиса можно на сайте ФНС России.

ИСТОЧНИК KP.RU