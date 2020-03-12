2020-03-12T17:37:08+03:00
Общество

В Смоленской области у прихожанки храма украли телефон

Подозреваемый взял пакет, который женщина оставила на скамейке, чтобы подойти к иконостасу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области у прихожанки храма украли телефон. Фото: pixabay.com.В Смоленской области у прихожанки храма украли телефон. Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области у прихожанки храма украли мобильный телефон, который она оставила на скамейке, чтобы подойти к иконостасу, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Инцидент произошел в Десногорске. Вернувшись, женщина не нашла в нем мобильного телефона.

Оросив служителей храма, по подозрению в краже был задержан неработающий 37-летний местный житель. Мужчина признался в преступлении. Мобильный телефон удалось вернуть владелице.

Ранее в Смоленске задержали магазинных воров. Мужчины взяли продукты и алкоголь с полок и пытались пройти мимо кассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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