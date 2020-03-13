13 Март 2020 2020-03-13T08:58:31+03:00

В Смоленской области усилили меры по противодействию коронавирусу. Фото: из архива администрации Смоленской области.

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В Смоленской области усилены меры по противодействию коронавирусу. В регионе разработаны два варианта развития сценария в зависимости от эпидситуации. Первый уже реализуется на территории региона: в готовность приведены 54 внештатные бригады экстренной медицинской помощи Смоленского территориального центра медицины катастроф, также на базе областной Клинической больницы №1 развернут инфекционный госпиталь - двухэтажный корпус на 67 коек.

- Учреждение имеет наборы портативного оборудования, которое обеспечит дополнительное развертывание реанимации в боксовых отделениях, средства индивидуальной защиты для персонала, запас дезинфицирующих средств, лекарственные противовирусные препараты. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 28 человек, - сообщила начальник Департамента по здравоохранению Елена Войтова.

Второй сценарий (план Б) начинает действовать при выявлении первого подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции и предусматривает введение на территории региона режима повышенной готовности. Пока таких нет, сказал на специально собранном заседании руководитель Управления Роспотребнадзора по Смоленской области Сергей Рогутский.

Ранее в регионе прошли учения по выявлению больного с COVID-2019. Более 5 тысяч человек, в первую очередь, сотрудники первичного звена и скорой медицинской помощи обучены как вести себя в экстренной ситуации.

Кроме того, на базе Клинической больницы №1 организована работа телефона «горячей линии» по вопросам коронавирусной инфекции – 8 (4812) 27-10-95.

Ранее «КП» сообщала о росте количества заболевших гриппом и ОРВИ в Смоленске. Ряд классов школ и детских садов закрыты на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU