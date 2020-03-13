2020-03-13T09:54:59+03:00
Происшествия

Молодой парень и ребенок погибли при пожаре в Смоленской области

Пожилая женщина с тяжелыми ожогами госпитализирована в больницу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Молодой парень и ребенок погибли при пожаре в Смоленской области. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.Молодой парень и ребенок погибли при пожаре в Смоленской области. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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22-летний парень и 16-летний ребенок погибли при пожаре в Смоленской области, а 63-летняя женщина с тяжелыми ожогами госпитализирована в больницу, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Трагедия произошла 12 марта, в начале десятого часа вечера, на улице Красногвардейская в Рославле. Горел одноэтажный частный дом. Прибывшие пожарные расчёты оценили ситуацию и попросили подкрепление. Через некоторое время с огнем удалось справиться, однако помещения дома выгорели изнутри полностью.

Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

Ранее в Смоленской области пожарные спасли женщину из горящей квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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