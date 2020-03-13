Молодой парень и ребенок погибли при пожаре в Смоленской области
22-летний парень и 16-летний ребенок погибли при пожаре в Смоленской области, а 63-летняя женщина с тяжелыми ожогами госпитализирована в больницу, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Трагедия произошла 12 марта, в начале десятого часа вечера, на улице Красногвардейская в Рославле. Горел одноэтажный частный дом. Прибывшие пожарные расчёты оценили ситуацию и попросили подкрепление. Через некоторое время с огнем удалось справиться, однако помещения дома выгорели изнутри полностью.
Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.
Ранее в Смоленской области пожарные спасли женщину из горящей квартиры.
ИСТОЧНИК KP.RU