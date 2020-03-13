13 Март 2020 2020-03-13T11:19:56+03:00

Жители 29 улиц могу остаться без горячей воды в Смоленске. Фото: pixabay.com.

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Жители 29 улиц могу остаться без горячей воды в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города. С 16 по 20 марта коммунальщики планируют провести профилактику в теплопунктах. В зону отключения попадают жилые дома, два детских сада и поликлиника.

Сотрудники городской администрации предупреждают, что, если оборудование в теплопунктах не вызовет нареканий, вода вернется через несколько часов.

Список адресов, которые попадают в зону отключения, здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU