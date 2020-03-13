13 Март 2020 2020-03-13T13:26:27+03:00

На проспекте Гагарина в Смоленске произошло серьезное ДТП. Фото: ВКонтакте.

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На проспекте Гагарина в Смоленске произошло серьезное ДТП, сообщают очевидцы в паблике «drive2_smolensk» ВКонтакте. Авария произошла около 13.00 13 марта напротив тюрьмы. Дорогу не поделили две иномарки.

По словам очевидцев, машины получили значительные повреждения. На улице перекрыты две полосы в сторону перекрестка с физинститутом. Автомобилистам рекомендуют искать пути объезда.

Ранее смоляне заметили, что на перекрестке проспекта Гагарина - Кирова - Урицкого от ветра шатается столб.

ИСТОЧНИК KP.RU