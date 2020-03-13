13 Март 2020 2020-03-13T15:24:00+03:00

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Смоленский «Кристалл» отметил 57 лет со дня образования предприятия. Сотрудники предприятия получили грамоты от администрации региона и Благодарственные письма от губернатора Алексея Островского. В этом году предприятие отмечает День рождения в новом качестве. Ранее смоленский «Кристалл» «АЛРОСА» купила у Росимущества. Предприятие обошлось российской группе алмазодобывающих компаний в 1,886 млрд рублей.

«КП» писала, что после объединения новое руководство будет заниматься расширением рынков сбыта, повышать эффективность производства за счет внедрения новых технологий.

Напомним, завод «Кристалл» основан в 1963 году. Ранее работники предприятия оставили послание, которое будет открыто в 2063 году. Закладка капсулы с текстом к тем, кто будет работать на заводе через 50 лет, была приурочена к юбилею предприятия. А еще недавно работники завода выполнили реплику уникального произведения искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU