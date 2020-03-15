2020-03-15T09:05:19+03:00
Происшествия

Жители Рославля остались без горячей воды из-за ДТП

Один из автомобилей, попавших в аварию, пробил наземную теплосеть
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жители Рославля остались без горячей воды из-за ДТП. Фото: ВКонтакте.Жители Рославля остались без горячей воды из-за ДТП. Фото: ВКонтакте.
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Жители Рославля остались без горячей воды из-за ДТП, сообщает «ROSLAVLMOTOR - Автопортал Рославля» ВКонтакте. ДТП с участием «Фольцваген» и «Киа» произошло днем 14 марта.

Сообщается, что одна из машин пробила наземную теплосеть, и через некоторое время после аварии в домах райцентра пропало отопление и горячая вода. Вторая врезалась в столб.

По словам очевидцев, из водителей никто серьезно не пострадал, а автомобили получили серьезные повреждения.

Ранее стало известно, что в Смоленской области установят 137 комплексов фото-видеофиксации, два автоматических пункта весогабаритного контроля грузового транспорта и построят Центр организации дорожного движения, который будет координировать их деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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