Жители Рославля остались без горячей воды из-за ДТП
Жители Рославля остались без горячей воды из-за ДТП, сообщает «ROSLAVLMOTOR - Автопортал Рославля» ВКонтакте. ДТП с участием «Фольцваген» и «Киа» произошло днем 14 марта.
Сообщается, что одна из машин пробила наземную теплосеть, и через некоторое время после аварии в домах райцентра пропало отопление и горячая вода. Вторая врезалась в столб.
По словам очевидцев, из водителей никто серьезно не пострадал, а автомобили получили серьезные повреждения.
Ранее стало известно, что в Смоленской области установят 137 комплексов фото-видеофиксации, два автоматических пункта весогабаритного контроля грузового транспорта и построят Центр организации дорожного движения, который будет координировать их деятельность.
ИСТОЧНИК KP.RU