В Смоленске на отдыхе в Спа-центре умер молодой человек
Тело мужчины подняли из бассейна велнес-клуба
В Смоленске на отдыхе в Спа-центре умер молодой человек. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске на отдыхе в Спа-центре умер молодой человек, сообщают сотрудники регионального УМВД. Тело мужчины подняли из бассейна загородного велнес-клуба.
Причину смерти установит экспертиза. На теле не было следов насильственной смерти, отметили в ведомстве.
Ранее молодой парень и ребенок погибли при пожаре в Смоленской области, а 63-летняя женщина с тяжелыми ожогами госпитализирована в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU