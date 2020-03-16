16 Март 2020 2020-03-16T08:10:05+03:00

В Смоленске на отдыхе в Спа-центре умер молодой человек. Фото: pixabay.com.

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В Смоленске на отдыхе в Спа-центре умер молодой человек, сообщают сотрудники регионального УМВД. Тело мужчины подняли из бассейна загородного велнес-клуба.

Причину смерти установит экспертиза. На теле не было следов насильственной смерти, отметили в ведомстве.

Ранее молодой парень и ребенок погибли при пожаре в Смоленской области, а 63-летняя женщина с тяжелыми ожогами госпитализирована в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU