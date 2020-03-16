Смолянин заплатил 36 штрафов, чтобы продать автомобиль
Смолянин заплатил 36 штрафов, чтобы продать свой автомобиль, сообщает УФССП по региону. Их мужчина получил за многочисленные превышение скорости.
Должник не спешил расплатиться по обязательствам, пока не запланировал продажу машины.
- Пристав неоднократно пытался понудить мужчину погасить долги, но на корреспонденцию тот не реагировал и в управление не являлся. Тогда сотрудники ведомства пошли на крайние меры – по решению суда был наложен запрет на регдействия с транспортом, - сообщили сотрудники пресс-службы.
Вскоре смолянин выплатил весь долг – 21 тысячу рублей – и завершил процедуры по продаже машины.
Ранее жители Рославля остались без горячей воды из-за ДТП. Один из автомобилей, попавших в аварию, пробил наземную теплосеть.
ИСТОЧНИК KP.RU