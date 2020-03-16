Смолянин заплатил 36 штрафов, чтобы продать автомобиль

16 Март 2020 2020-03-16T11:34:39+03:00

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Смолянин заплатил 36 штрафов, чтобы продать свой автомобиль, сообщает УФССП по региону. Их мужчина получил за многочисленные превышение скорости.

Должник не спешил расплатиться по обязательствам, пока не запланировал продажу машины.

- Пристав неоднократно пытался понудить мужчину погасить долги, но на корреспонденцию тот не реагировал и в управление не являлся. Тогда сотрудники ведомства пошли на крайние меры – по решению суда был наложен запрет на регдействия с транспортом, - сообщили сотрудники пресс-службы.

Вскоре смолянин выплатил весь долг – 21 тысячу рублей – и завершил процедуры по продаже машины.

Ранее жители Рославля остались без горячей воды из-за ДТП. Один из автомобилей, попавших в аварию, пробил наземную теплосеть.

ИСТОЧНИК KP.RU