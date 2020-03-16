Детскую спортивную школу отремонтируют в Смоленске
Детскую спортивную школу олимпийского резерва № 7 на улице Кутузова отремонтируют, сообщает областная администрация итоги рабочей поездки главы региона Алексея Островского. Напомним, работы по обновлению учреждения начались в сентябре прошлого года, но позднее контракт с подрядчиком был расторгнут.
- Для завершения ремонта спортшколы, по нашим подсчетам, необходимо порядка 2,6 млн рублей, - сказал глава города Андрей Борисов.
Губернатор Алексей Островский пообещал выделить недостающую часть денег. Средства пустят на ремонт пола в учреждении.
Ранее в Смоленске началось голосование за новые скверы для благоустройства. Жители региона могут отдать предпочтение трем территориям из 46.
ИСТОЧНИК KP.RU