2020-03-16T14:16:04+03:00
Общество

Детскую спортивную школу отремонтируют в Смоленске

Работы планируют завершить до 1 сентября 2020 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Детскую спортивную школу отремонтируют в Смоленске. Фото: администрация Смоленской области.Детскую спортивную школу отремонтируют в Смоленске. Фото: администрация Смоленской области.
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Детскую спортивную школу олимпийского резерва № 7 на улице Кутузова отремонтируют, сообщает областная администрация итоги рабочей поездки главы региона Алексея Островского. Напомним, работы по обновлению учреждения начались в сентябре прошлого года, но позднее контракт с подрядчиком был расторгнут.

- Для завершения ремонта спортшколы, по нашим подсчетам, необходимо порядка 2,6 млн рублей, - сказал глава города Андрей Борисов.

Губернатор Алексей Островский пообещал выделить недостающую часть денег. Средства пустят на ремонт пола в учреждении.

Ранее в Смоленске началось голосование за новые скверы для благоустройства. Жители региона могут отдать предпочтение трем территориям из 46.

ИСТОЧНИК KP.RU

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