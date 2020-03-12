12 Март 2020 2020-03-12T13:07:12+03:00

В Смоленске началось голосование за новые скверы для благоустройства. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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В Смоленске приступили к выбору скверов для благоустройства в 2021 году, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Жители региона могут проголосовать за три территории из 46.

Отдать свой голос можно на сайте городской администрации, на официальной странице в соцсети ВКонтакте, также позднее будут открыты пункты, где можно опустить бюллетень за понравившийся сквер.

В городской администрации сообщают, что общественные территории, занявшие второе и последующие места благоустроят в 2022 году и последующих соответственно.

Полный список скверов, участвующих в голосовании, здесь.

Ранее в столице регионе отремонтировали сквер у памятника «Самолет ТУ-16» на улице Багратиона, территорию на переулке Зои Космодемьянской (от ул. Николаева до пересечения с ул. Зои Космодемьянской), бульваре «60 лет ВЛКСМ» (от ул. Шевченко до кинотеатра «Малютка») и площадку у церкви Петра и Павла.

ИСТОЧНИК KP.RU