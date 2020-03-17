17 Март 2020 2020-03-17T08:44:18+03:00

Смолян с подозрением на коронавирус госпитализируют по особым правилам. Фото: ВКонтакте.

По инструкции медики на улицах переодеваются в специальные костюмы

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Смолян с подозрением на коронавирус госпитализируют по особым правилам. Фотографию врача, который согласно инструкции переодевается в защитный костюм накануне опубликовал паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Автор сообщения отметил, что днем 16 марта с подозрением на смертельно опасный вирус была госпитализирована женщина с Ипподромного проезда.

Между тем, в настоящее время студентов вузов Смоленска переводят на дистанционное обучение. 16 марта карантин был введен в СмолГУ, 17 марта прекращены занятия в аудиториях в СГАФКСТ.

ИСТОЧНИК KP.RU