2020-03-17T08:44:18+03:00
Общество

Смолян с подозрением на коронавирус госпитализируют по особым правилам

По инструкции медики на улицах переодеваются в специальные костюмы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолян с подозрением на коронавирус госпитализируют по особым правилам. Фото: ВКонтакте.Смолян с подозрением на коронавирус госпитализируют по особым правилам. Фото: ВКонтакте.
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Смолян с подозрением на коронавирус госпитализируют по особым правилам. Фотографию врача, который согласно инструкции переодевается в защитный костюм накануне опубликовал паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Автор сообщения отметил, что днем 16 марта с подозрением на смертельно опасный вирус была госпитализирована женщина с Ипподромного проезда.

Между тем, в настоящее время студентов вузов Смоленска переводят на дистанционное обучение. 16 марта карантин был введен в СмолГУ, 17 марта прекращены занятия в аудиториях в СГАФКСТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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