2020-03-17T09:15:28+03:00
Общество

В Смоленске стартует проект «Умная школа»

Новые технологии внедрят в организацию питания школьников, при допуске детей в учреждение, а также при эвакуации в случае ЧП
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске стартует проект «Умная школа». Фото: из архива администрации Смоленска.В Смоленске стартует проект «Умная школа». Фото: из архива администрации Смоленска.
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В Смоленске на базе гимназии №4 в Смоленске стартует проект «Умная школа», сообщает пресс-служба администрации региона. Новые технологии внедрят в организацию питания школьников, при допуске детей в учреждение, а также при эвакуации в случае ЧП.

Помимо этого, родители смогут подключить сервис смс-информирования для того, чтобы контролировать время нахождения своего ребенка в школе. Реализовывает проект местное отделение ПАО Сбербанк.

- Это крайне важно в нынешних реалиях и предоставляет совершенно новые возможности для детей и родителей, поэтому я буду признателен, если в ближайшие годы данной услугой будет охвачено максимальное количество смоленских школ. Здесь мы будем оказывать банку всестороннее содействие – главы муниципальных образований соответствующее поручение от меня получат, - сказал глава региона Алексей Островский на встрече с управляющим Смоленским отделением ПАО Сбербанк Александром Решетняком.

Ранее другой инновационный проект заработал в четырех городских школах - 29-й, 32-й, 33-й и 37-й. Школьникам выдали электронные карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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