2020-03-17T10:52:08+03:00
Происшествия

Смоленский строитель обманул банк на 43 млн рублей

Директор строительный организации взял в банке кредит и полностью его не выплатил
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский строитель обманул банк на 43 млн рублей. Фото: pixabay.com.Смоленский строитель обманул банк на 43 млн рублей. Фото: pixabay.com.
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Директор строительный организации обманул банк на 43 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Подозреваемый взял в банке кредит в размере 60 млн рублей и не смог его полностью выплатить.

- 62-летний житель Вяземского района предоставил в организацию ложные сведения о финансовом состоянии и залоговом имуществе организации и путем обмана получил кредит. После обязательства выполнялись ненадлежащим образом. Не выплаченными остались 43 млн рублей основного долга. Организации причинен ущерб в особо крупном размере, - сообщили в УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее мошенники похитили у смолян более 100 тысяч рублей. Житель региона наткнулся на вора при покупке редких часов, другой мужчина поверил, что с его счета пытаются списать деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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