14 Март 2020 2020-03-14T11:41:24+03:00

В Смоленске прошел третий «Парад для одного ветерана». Фото: администрация города Смоленска.

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В Смоленске прошел третий «Парад для одного ветерана»: особого внимания удостоилась ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный врач РСФСР Мария Рыжикова. Праздник был организован в день ее 95-летия. Офицеры, курсанты Военной академии, юнармейцы, участники волонтерских организаций, гагаринцы в сопровождении военного музыкального оркестра промаршировали у дома, где живет Мария Федоровна. В честь смолянки прозвучала музыкальная композиция военных лет, а она в ответ прочла стихи и напутствовала молодое поколение.

В Смоленске прошел третий «Парад для одного ветерана». Фото: администрация города Смоленска.

Также ветеран была награждена юбилейной медалью «75 лет Победы» и получила из рук главы региона новый смартфон.

Мария Федоровна ушла на фронт в 16 лет прошла курсы медсестер и попала в Смоленский медицинский санитарный батальон. Ее боевой путь начался с родного Смоленска, далее была Латвия, Литва, Калининград и Польша.

В Смоленске прошел третий «Парад для одного ветерана». Фото: администрация города Смоленска.

В городе Дрездене Марии Федоровне была вручена ее первая государственная награда - медаль «За боевые заслуги». Также у Марии Рыжиковой медаль «За Победу над Германией», орден Отечественной войны II степени. Победу Мария Федоровна встретила в Берлине.

Напомним, первый парад прошел во дворе дома в деревне Богородицкое, где проживает участник битвы за Ленинград Михаил Кугелев. Второй - в поселке Колодня для участника Великой Отечественной войны Михаила Горбачева.

ИСТОЧНИК KP.RU