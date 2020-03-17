2020-03-17T11:36:50+03:00
Происшествия

Смолянин обманул знакомых на 10 млн рублей

Мужчина взял деньги в долг на развитие бизнеса, связанного с производством корпусной мебели, и потратил их
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянин обманул знакомых на 10 млн рублей. Фото: pixabay.com.Смолянин обманул знакомых на 10 млн рублей. Фото: pixabay.com.
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Смолянин обманул знакомых на 10,5 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Мужчина взял деньги в долг под расписки на развитие бизнеса, который связан с производством корпусной мебели, а затем потратил на свои нужды, ничего не вернув мужчинам, поддержавшим его.

Возбуждено два уголовных дела по статье мошенничество.

Ранее "КП" писала, как смоленский строитель обманул банк на 43 млн рублей. Директор строительный организации взял в банке кредит и полностью его не выплатил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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