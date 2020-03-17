Смоленская областная больница попала в число лучших в России

17 Март 2020 2020-03-17T13:20:07+03:00

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Смоленская областная больница попала в число лучших учреждений в России, сообщает администрация региона. Санкт-Петербургский НИИ социальной статистики опубликовал результаты Национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ» за 2019 год. СОКБ по итогам независимых опросов вошла в число лауреатов.

В администрации отмечают, что ключевая цель исследований – помочь потенциальному потребителю выбрать лучшие курорты, санатории и здравницы РФ, как среди частных, так и государственных медицинских учреждений. Участниками отбора становятся предприятия и организации, которые наиболее часто упоминаются респондентами во время опросов, после чего их ранжируют по количеству упоминаний.

Ранее стало известно, что в Смоленске на базе гимназии №4 в Смоленске стартует проект «Умная школа». Новые технологии внедрят в организацию питания школьников, при допуске детей в учреждение, а также при эвакуации в случае ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU